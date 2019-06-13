Детонатори, пластид, протипіхотна міна та гранати: на Лисій горі в Києві виявлено схованку з боєприпасами, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Два пакети із боєприпасами та вибухівкою були сховані на Лисій горі. Схрон виявили детективи та дільничні офіцери Голосіївського управління поліції спільно із працівниками управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві під час обстеження території. На місці знахідки працювали експерти-вибухотехніки, а слідчі задокументували подію", - йдеться в повідомленні.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, загалом вилучено 53 предмети, ззовні схожі на боєприпаси та вибухівку: протипіхотну міну, п’ять тротилових шашок різної ваги, 100 грамів пластиду, два зривники, десять запалів до різних гранат, вісім корпусів гранат, шістнадцять набоїв калібру 9 мм, два електродетонатори та вісім капсуль-детонаторів. Усі вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Правоохоронці проводять необхідні заходи для встановлення й затримання особи чи осіб, причетних до скоєння зазначеного злочину.