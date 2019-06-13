Контррозвідка СБУ запобігла великій диверсії на об'єкті критичної інфраструктури на Харківщині. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, оперативники спільно зі спецпризначенцями "Альфи" затримали місцевого жителя після того, як він заклав і спробував привести в дію вибуховий пристрій на території комплексу водопідготовки "Дніпро" в селі Краснопавлівка, що належить "Харківводоканалу".

За словами затриманого, в лютому 2019 року він був завербований співробітниками Федеральної служби безпеки РФ у російському місті Бєлгород і отримав завдання здійснити цей злочин.

Диверсант заклав вибухівку в безпосередній близькості до ємності з хлором, яка використовується в процесі очищення води та, в разі пошкодження, відновленню не підлягає.

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За попередніми даними, потужність вибухівки еквівалентна двом кілограмам тротилу. Вибух міг призвести до дестабілізації соціально-економічної ситуації в регіоні через припинення поставок води в Харків.







Чоловікові оголошено про підозру за статтею "Диверсія". Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу, тривають невідкладні оперативно-слідчі заходи.