Аваков - учасникам парламентських виборів: дотримуйтеся закону і співпрацюйте з МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС, про це сьогодні, 13 червня, під час наради сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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"Щодо позачергових виборів народних депутатів. Триває розгляд щодо правової позиції цих виборів у Конституційному суді, ми не можемо прогнозувати рішення КСУ, це не наша компетенція. Але ми маємо бути готові до будь-якого варіанта. Це вже наша компетенція, тому ми готуємося до забезпечення виборів за всіма можливими позиціями", - сказав Аваков.

"Наша система гідно склала іспит на попередніх виборах президента, маємо добру оцінку суспільства, спостерігачів іноземних держав. Позиція МВС на будь-яких виборах буде незмінною - політична нейтральність, рівновіддаленість і неухильне забезпечення прав учасників", - підкреслив міністр.

Також Аваков наголосив на тому, що демократія - це перш за все бездоганна процедура, тому закликав всіх кандидатів вести виборчу кампанію в суворій відповідності до законів України, не застосовувати сумнівні та протизаконні схеми і співпрацювати з представниками МВС.

"Для того, щоб гарантувати рівновіддаленість системи МВС на парламентських виборів, я особисто ухвалив рішення не брати політичної участі в цих виборах і не балотуватися в народні депутати. Я як міністр чесно виконаю свої обов’язки з координації поліції, ДСНС, Держприкордонслужби, міграційної служби та Нацгвардії", - сказав він.

Аваков зауважив, що робоча група МВС відновила свою роботу і продовжує тісно співпрацювати з ЦВК та громадянською мережею ОПОРА.

Глава Нацполіції Сергій Князєв наголосив, що на підготовчому етапі виборчої кампанії поліція вже реалізувала низку заходів.

"Зокрема, з 24 травня в регіонах розгорнуто ситуаційні центри. На їхній базі налагоджено збір інформації про події, пов’язані з виборчим процесом, забезпечується щоденний аналіз ситуації. За попередні 20 днів зареєстровано 75 заяв та повідомлень про злочини та події, пов’язані з виборчим процесом, які в основному стосувалися фактів підкупу виборців, - 30 фактів, та незаконної агітації - 25. За цими заявами розпочато два кримінальні провадження за фактом підкупу в Луганській області. Також складено 2 адміністративні протоколи, пов’язані з порушенням правил агітації", - сказав Князєв.

За його словами, починаючи з 15 по 28 липня, особовий склад Нацполіції буде переведено на посилений варіант несення служби: "Попередньо для забезпечення правопорядку нами планується залучити 70 тисяч поліцейських, а також курсантів та працівників вишів системи МВС".

Також поліцейські знову пройдуть навчання з представниками ОПОРА, крім того, будуть проведенні триденні учбові збори в усіх областях.

Виконувач обов'язків командувача Національної гвардії України Микола Балан зазначив, що для участі в несені служби під час охорони громадського порядку планується понад 13,5 тис військовослужбовців.

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"Несення служби сплановано таким чином, щоб кожний військовослужбовець мав змогу проголосувати", - підкреслив Микола Балан.

Голова ДСНС Микола Чечоткін наголосив, що особовий склад служби буде переведений на посилений варіант несення служби з 15 липня.

"На кожній виборчій дільниці будуть чергувати пожежні розрахунки, крім того, на чергуванні будуть 7 повітряних суден. Буде підготовлено 80 піротехнічних розрахунків, а це 350 осіб особового складу та 130 одиниць техніки. Загалом у період виборів на чергуванні перебуватимуть 39 тис. осіб особового складу та 2300 одиниць техніки", - сказав Чечоткін.

За його словами, буде запроваджено контроль за дотриманням пожежної безпеки на виборчих дільницях.

Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України Юрій Гресько наголосив, що відомство розпочало підготовку до позачергових парламентських виборів: "Серед пріоритетів якісний прикордонний контроль, пропуск спостерігачів та журналістів, які прибувають в Україну для висвітлення виборів. Особлива увага приділяється безпековій складовій: попередження в’їзду осіб категорії ризиків, недопущення переміщення зброї та засобів терору, а також уникнення провокацій на кордоні.

Аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев наголосив на важливій ролі МВС у забезпеченні законності виборів президента:



Фото: сайт МВС

"За результатами президентських виборів ОПОРА позитивно оцінила роль поліції в частині реагування на порушення виборчого законодавства протягом всієї виборчої кампанії. Вперше вдалося забезпечити реакцію на порушення правил ведення передвиборчої агітації та реагувати на складні випадки підкупу виборців. Але ми пропонуємо зі свого боку вважати, що ця позачергова парламентська компанія є складнішою. Це пов’язано з тим, що у нас буде більше суб’єктів виборчого процесу. Тому перед нами стоять дуже серйозні випадки, але сподіваюся, що ми спільно впораємося з цими завданнями і покажемо нові стандарти реагування на порушення виборчого законодавства", - сказав Клюжев.