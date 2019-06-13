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13.06.19 14:52

Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ. ФОТОрепортаж

Представники Апарату аташе з питань оборони при посольстві США в Україні здійснили робочу поїздку в район проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, де дізналися у представників Командування морської піхоти ВМС ЗСУ про поточну оперативну обстановку і безпекову ситуацію в їхній смузі відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба Командування морпіхів на сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Військовий аташе при посольстві США в Україні - полковник Пол Шміт та помічник військового аташе при посольстві США в Україні - підполковник Ерік Адамс провели робочу зустріч із представниками Командування морської піхоти ВМС ЗС України, в ході якої відбулося ознайомлення з поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення ООС у смузі відповідальності підпорядкованих підрозділів, вивчення тактики дій підрозділів (груп) російських окупаційних військ та заходів з протидії, що застосовуються українськими підрозділами", - йдеться в повідомленні.

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Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 01
Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 02
Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 03
Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 04
Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 05
Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 06

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