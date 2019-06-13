Рятувальники дістали з річки Тетерів тіла матері і дитини, що потонули напередодні. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління ДСНС області.

Дві доби на річці Тетерів у районі села Блідча тривали водолазні роботи. Пошуки ускладнювала сильна течія і велика кількість затонулих залишків деревини. Сьогодні о 09:30 рятувальники знайшли тіло загиблої жінки 1992 року народження, а тіло п'ятирічного хлопчика знайшли о 12:15, повідомили в службі.

Зазначається, що трагедія сталася 12 червня. Мати з двома дітьми пішла купатися на річку. За свідченням очевидців, вона перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Одна дитина була на березі і бачила, що течією забирає братика і жінку. Всі спроби вибратися на берег були марними.

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У пошуках були задіяні фахівці водолазно-рятувального відділення 10-ДПРЗ м. Вишгород, Мобільний рятувальний центр Державної служби з надзвичайних ситуацій і рятувальники Іванківського району.



