Вакарчук представив 3 спонсорів "Голосу": Фурса, Лукачук, Чернишов. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед перших "Голос" підтримали: інвестиційний банкір, фахівець Dragon Capital з продажу боргових цінних паперів Сергій Фурса; регіональний президент Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу і країнах Африки Тарас Лукачук; експрезидент "Київстару", засновник спільноти талановитих математиків Kontora Pi Петро Чернишов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Святослав Вакарчук, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устінова та інші, - представлено список партії "Голос"

У пресслужбі також стверджують, що перший внесок партія отримала від самого Святослава Вакарчука. Згідно з політикою фандрейзингу, "Голос" приймає фінансову або іншу підтримку тільки за умови, що донори не впливатимуть на незалежність партії, не поставлять під сумнів її репутацію і не будуть суперечити цінностям політсили.

"Ми вдячні за підтримку всім, хто хоче справжніх змін і довіряє нам їх робити. Людям, які підтримують нову політику, які самі стають змінами, вкладаючи в них свої сили і ресурси. І нам є що запропонувати у відповідь - це наш список кандидатів у парламент, який складається з молодих фахівців. За нами майбутнє і ми знаємо, як його будувати", - підкреслює лідер партії Святослав Вакарчук.