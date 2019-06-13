За останні дві доби в Запорізькій області викрали двох чоловіків: одного вбили, другого вдалося звільнити. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

12 червня в Шевченківське відділення поліції Запоріжжя надійшла інформація про те, що на вул. Тульська невідомі насильно посадили в автомобіль ВАЗ чоловіка, 1981 р.н., після чого зникли в невідомому напрямку.

Під час операції "Перехоплення" менш ніж через годину розшукуваний ВАЗ помітили в селі Наталівка Запорізької області. Під час затримання викрадачі викинули з салону автомобіля тіло викраденого й убитого згодом чоловіка. Зловмисники розбіглися в різні боки, але вдалося затримати водія ВАЗа.

Встановлено, що викраденого чоловіка побили в салоні автомобіля, після чого в нього вистрілили з невстановленої травматичної зброї. Від поранень чоловік загинув.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Крім того, 13 червня в 11.51 в Бердянський відділ поліції надійшло повідомлення місцевих жителів про те, що в Бердянську на вул.Північна невідомі зі зброєю силою завантажили чоловіка у свій мікроавтобус і зникли.

Мікроавтобус було оголошено в розшук, через короткий час поліція зафіксувала його в межах міста. Зловмисників, 1983 р.н. і 1986 р.н., затримано, заручника звільнено.

Слідство встановило, що викрадачі вимагали від місцевого жителя 10 тис. доларів США. Після погроз із застосуванням зброї той погодився віддати їм гроші. Коли зловмисники поверталися на мікроавтобусі за грошима, їх помітила і затримала поліція.





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В салоні транспортного засобу виявлено дві гвинтівки, які відправлять на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2.ст.189 КК України (вимагання).