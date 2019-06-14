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14.06.19 07:36

У порту Одеси виявлено розчинений у фарбі кокаїн з Південної Америки вартістю $20 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

У межах протидії незаконному обігу наркотиків співробітники Управління Служби безпеки України в Одеській області викрили і блокували морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки.

У порту Одеси виявлено розчинений у фарбі кокаїн з Південної Америки вартістю $20 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що у квітні поточного року до морського порту Одеси прибув вантаж із лакофарбовими матеріалами із країни, яка вважається одним із найбільших виробників наркотиків у світі. Тому було ухвалено рішення провести додаткову експертизу нетипового товару. За результатами досліджень у ємностях із фарбою виявлено розчинений кокаїн. Загальна вага виявлених наркотиків може становити до двохсот кілограмів. Орієнтовна вартість такої партії на "чорному ринку" - понад двадцять мільйонів доларів США", - йдеться в повідомленні.

У порту Одеси виявлено розчинений у фарбі кокаїн з Південної Америки вартістю $20 млн, - СБУ 01

Зазначається, що експертиза встановить остаточну вагу наркотичної речовини.

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Також співробітники СБУ з’ясували, що замовником "товару" є одна з місцевих комерційних структур.

У порту Одеси виявлено розчинений у фарбі кокаїн з Південної Америки вартістю $20 млн, - СБУ 02

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, проведено обшуки в офісних приміщеннях фірми-одержувача, а також у службових кабінетах митниці.

У ході слідчих дій вилучено документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

У порту Одеси виявлено розчинений у фарбі кокаїн з Південної Америки вартістю $20 млн, - СБУ 03
Фото: пресслужба СБУ

Триває досудове слідство для встановлення всіх обставин справи та осіб, зокрема співробітників митниці, причетних до організації каналу контрабанди кокаїну.

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