У порту Одеси виявлено розчинений у фарбі кокаїн з Південної Америки вартістю $20 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що у квітні поточного року до морського порту Одеси прибув вантаж із лакофарбовими матеріалами із країни, яка вважається одним із найбільших виробників наркотиків у світі. Тому було ухвалено рішення провести додаткову експертизу нетипового товару. За результатами досліджень у ємностях із фарбою виявлено розчинений кокаїн. Загальна вага виявлених наркотиків може становити до двохсот кілограмів. Орієнтовна вартість такої партії на "чорному ринку" - понад двадцять мільйонів доларів США", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що експертиза встановить остаточну вагу наркотичної речовини.

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Також співробітники СБУ з’ясували, що замовником "товару" є одна з місцевих комерційних структур.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, проведено обшуки в офісних приміщеннях фірми-одержувача, а також у службових кабінетах митниці.

У ході слідчих дій вилучено документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.



Фото: пресслужба СБУ

Триває досудове слідство для встановлення всіх обставин справи та осіб, зокрема співробітників митниці, причетних до організації каналу контрабанди кокаїну.