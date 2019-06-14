Поліція почала службове розслідування за фактом конфлікту правоохоронців і активіста "Громадянської позиції" у Вінниці. У постраждалого діагностували перелом черепа. ФОТО

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області, передає Цензор.НЕТ.
"11 червня близько 23-ї години під час документування вчинення правопорушення, а саме факту незаконного зберігання гранати РГД-5 жителем м. Вінниці, оперуповноважений сектору кримінальної поліції Київського відділення поліції звернувся до перехожого з проханням бути понятим. У відповідь чоловік відреагував агресивно та спровокував конфлікт, у ході якого він дістав тілесні ушкодження.
За словами оперативника, в ході конфлікту він відштовхнув чоловіка. Той упав на асфальт та вдарився головою. Поліцейський надав потерпілому невідкладну медичну допомогу та викликав швидку для подальшої його госпіталізації", - заявили в поліції.
На місце події виїжджало керівництво ГУНП, працівники інспекції з особового складу УКЗ ГУНП та ДВБ у Вінницькій області.
За цим фактом проводиться службове розслідування. Працівник сектору кримінальної поліції та керівник Київського відділення поліції відсторонені від виконання службових обов'язків на період проведення розслідування.
Інформація про подію направлена до Державного бюро розслідувань.
У Державному бюро розслідувань України повідомили, що слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого необережного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження працівником поліції під час несення служби (ст. 128 Кримінального кодексу України).
Водночас у Бюро зауважили, що "поліцейський відштовхнув громадянина і він впав на асфальтове покриття" і в результаті був доставлений і госпіталізований до міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги "із численними черепно-мозковими травмами".
Дружина постраждалого Леся Комарницька розповіла вінницькому сайту 20minut.ua, що стан її чоловіка лікарі називають стабільно тяжким. У Комарницького діагностували тріщину основи черепа, він перебуває в медикаментозній комі, на апараті штучного дихання.
"Кажуть, що така травма сталася через те, що йому завдали несподіваного різкого удару ззаду", - сказала виданню Леся Комарницька.
Знімок МРТ, наданий дружиною Олександра. Він зараз у реанімації - у стані коми.
Олександр їхав додому від свого хворого дядька. Провідував його після повернення з лікарні. Як розповіла дружина підприємця Леся Комарницька, вона з чоловіком розмовляла телефоном приблизно за півгодини до події на зупинці "Водоканал", о 22.30. Тоді чоловік сказав, що скоро буде. Двоюрідний брат провів його до зупинки і залишив чекати транспорту.
- Все нормально було, - розказує Леся про останню розмову з чоловіком. - У хорошому настрої людина, адекватна, а не так, як вони зараз розповідають, що, може, п’яний був, тому агресивний. Він тверезий був. Не пив. Я сказала, щоб їхав додому вже, він: "Так, зараз буду виїжджати". - Після 23-ї години, як відчуття якесь було, почала дзвонити йому знов, - продовжує жінка. - Він вже не брав слухавку. До опівночі видзвонювала - не брав. І вже після опівночі взяли в лікарні телефон і сказали, що він перебуває в реанімації, непритомний, черепно-мозкова травма, перелом черепа…
- Начальник із заступником цього поліцейського, який, за їхньою версією, штовхнув чи що він зробив, не знаю, приїжджали до нас в лікарню, - каже Леся Комарницька. - Просили вибачення. І просили нікуди не заявляти, не розголошувати, бо все рівно воно скрізь буде в пресі. Але я звернулася. Написала заяву в прокуратуру області, бо почали писати таке на Сашу.
Подружжя Комарницьких
Дружина категорично не вірить в офіційну версію. Каже, її чоловік не міг "з невідомих причин відреагувати агресивно".
- Знаючи свого чоловіка, а ми з ним 18 років разом, 100 відсотків він не міг поводитися так, як вони написали, - каже Леся. - Керівники сказали нам, що він стояв на зупинці "Водоканал", поліцейські підійшли і запропонували бути понятим, а він відмовив. Не знаю. Щось сталося. А що саме? Відбулося побиття, виходить, за відмову бути понятим? Як це так? Не могло такого бути, що він там кидався на співробітників. Допоможіть розібратися.
- Я питала в начальників, що приходили, звідки його швидка забрала, хто викликав швидку? Кажуть, що він кричав, а люди викликали. Значить, свідки є, - каже дружина Олександра. - Думаю, тільки завдяки свідкам ми дізнаємося правду. Аби тільки вони своїх "свідків" не підставили.