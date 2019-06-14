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14.06.19 12:14

68% українців підтримали б на референдумі вступ України в ЄС, 51% - в НАТО, - опитування "Соцису". ІНФОГРАФІКА

Понад 68% українських громадян готові проголосувати на референдумі за вступ України в Євросоюз і трохи більше 51% - за вступ до НАТО.

Такими є результати дослідження Центру соціальних і маркетингових досліджень "Социс", передає Цензор.НЕТ.

68,1% опитаних проголосували б за вступ України в ЄС, 17,1% були б проти, 5,9% не брали б участі у референдумі, 8,9% відмовилися або не знали відповіді на запитання.

51,1% відповіли б ствердно на питання референдуму про вступ України в НАТО, 29,4% проголосували б проти, 7,4% не брали б участі в референдумі, а 12,1% відмовилися або не знали відповіді.

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Дослідження проводилося 29 травня - 6 червня. Було опитано 4000 респондентів, статистична похибка вибірки становила +/- 1,6%.

68% українців підтримали б на референдумі вступ України в ЄС, 51% - в НАТО, - опитування Соцису 01
68% українців підтримали б на референдумі вступ України в ЄС, 51% - в НАТО, - опитування Соцису 02
68% українців підтримали б на референдумі вступ України в ЄС, 51% - в НАТО, - опитування Соцису 03

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