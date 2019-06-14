На підозрюваного в нападі на харківського телеоператора Макарюка Козлюка наділи електронний браслет, - поліція. ФОТО

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 14 червня, електронний засіб контролю до підозрюваного було застосовано. Цілодобовий контроль за місцем перебування підозрюваного здійснює спеціальний відділ ГУ Нацполіції в Харківській області", - йдеться в повідомленні.

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Напередодні суд відправив підозрюваного в побитті оператора під цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю.

Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу Вадим Макарюк: камеру розбито, сам він досі в реанімації.