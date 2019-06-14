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14.06.19 13:46

Дактилоскопія і складання присяги на вірність РФ: 64 жителі ОРДЛО отримали російські паспорти за "спрощеною програмою" Путіна. ФОТОрепортаж

Російські паспорти за спрощеною програмою отримала в Ростовській області перша група жителів тимчасово окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Автобус із жителями окупованих районів Донецької області, які отримують російське громадянство в пункті видачі паспортів РФ в селі Покровське, приїхав у п'ятницю вдень. У церемонії вручення паспортів брали участь депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький і глава Некліновського району Віталій Даниленко.

Дактилоскопія і складання присяги на вірність РФ: 64 жителі ОРДЛО отримали російські паспорти за спрощеною програмою Путіна 01
Дактилоскопія і складання присяги на вірність РФ: 64 жителі ОРДЛО отримали російські паспорти за спрощеною програмою Путіна 02

Паралельно з цим видача паспортів жителям окупованих районів Луганської області почалася в місті Новошахтинськ Ростовської області.

"Сьогодні для вас знаменний день! Ви набуваєте громадянства Російської Федерації і отримуєте документ, що засвідчує особу громадянина великої країни", - сказав у привітальній промові начальник головного управління МВС Росії по Ростовській області Олег Агарков.

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Раніше в п'ятницю представник терористичної організації "ДНР" Володимир Краснощока повідомив, що в РФ вирушили перші 34 жителі "ДНР" за отриманням паспортів. "Сьогодні це перша поїздка. Далі планується практично щодня доставляти громадян на територію Російської Федерації відповідно до тих списків, які нам надають", - сказав він.

Дактилоскопія і складання присяги на вірність РФ: 64 жителі ОРДЛО отримали російські паспорти за спрощеною програмою Путіна 03
Дактилоскопія і складання присяги на вірність РФ: 64 жителі ОРДЛО отримали російські паспорти за спрощеною програмою Путіна 04

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Перед отриманням паспорта новоспеченим "громадянам РФ" було необхідно пройти низку процедур, в тому числі дактилоскопію і складання присяги.

Дактилоскопія і складання присяги на вірність РФ: 64 жителі ОРДЛО отримали російські паспорти за спрощеною програмою Путіна 05

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

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Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.

29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.

Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.

Тим часом у Євросоюзі розглядають можливість заборонити в'їзд на свою територію громадянам України, які отримали паспорт Російської Федерації за спрощеною процедурою.

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