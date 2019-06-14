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14.06.19 16:21

Воїн 57-ї ОМПБр Віталій Мaлозовенко загинув на Донбасі в ніч з 12 на 13 червня під час виконання бойового завдання. ФОТО

Старший солдат, командир безпілотних авіаційних комплексів розвідувального взводу 34-го батальйону 57-ї бригади в/ч A-4395 Віталій Мaлозовенко загинув в ніч з 12 на 13 червня під час виконання бойового завдання в с. Піски Донецької області від мінно-вибухової травми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Мaлозовенко Віталій Володимирович, народився 6 червня 1995 р. в с. Тиpловa Балка, Устинівського району.

Один з побратимів Механіка, такий у Віталія був позивний, згадує друга дуже хорошими словами: "Днями я збирався у відпустку. Ми повечеряли разом, він мене провів. Все було як завжди, нічого не віщувало біди. Тим більше, що Віталій був дуже обережний. Він все прораховував. Але на війні нічого не можна передбачити. Дуже шкода, що загинув реальний воїн".

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У Віталія залишилася маленька дочка.

Воїн 57-ї ОМПБр Віталій Мaлозовенко загинув на Донбасі в ніч з 12 на 13 червня під час виконання бойового завдання 01
Воїн 57-ї ОМПБр Віталій Мaлозовенко загинув на Донбасі в ніч з 12 на 13 червня під час виконання бойового завдання 02

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