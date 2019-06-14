Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр "Едельвейс". ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

На центральну площу Коломиї прийшли сотні людей, керівники міста, району та області, представники духовенства.





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Це була третя ротація воїнів бригади в район проведення ООС. Цього разу "едельвейсам" була доручена оборона однієї з найважчих ділянок: Кримське, Новотошківка, Жолобок. Щодня російсько-терористичні війська обстрілювали позиції прикарпатців з важкого озброєння, забороненого мінськими домовленостями.





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Не обійшлося без втрат. За час цієї ротації навічно в списки частини занесено прізвища 10 славних синів України.

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