Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
14.06.19 20:00

Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр "Едельвейс". ФОТОрепортаж

На Прикарпатті урочисто зустріли воїнів 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс", які повернулися з району проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс 01

На центральну площу Коломиї прийшли сотні людей, керівники міста, району та області, представники духовенства.

Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс 02
Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс 03

Дивіться також: Десантники 80-ї ОДШБр після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Чернівці. ФОТОрепортаж

Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс 04
Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс 05

Це була третя ротація воїнів бригади в район проведення ООС. Цього разу "едельвейсам" була доручена оборона однієї з найважчих ділянок: Кримське, Новотошківка, Жолобок. Щодня російсько-терористичні війська обстрілювали позиції прикарпатців з важкого озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс 06
Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс 07

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Одещину з зони проведення ООС повернулися військовослужбовці зенітно-ракетної бригади. ФОТОрепортаж

Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс 08
Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс 09
Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс 10

Не обійшлося без втрат. За час цієї ротації навічно в списки частини занесено прізвища 10 славних синів України.

Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс 11

Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс 12

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїнів 128-ї ОГШБр, які повернулися на ротацію з Донбасу, урочисто зустріли в Мукачеві: за час перебування в зоні ООС бригада втратила 11 військовослужбовців. ФОТОрепортаж

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100