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14.06.19 20:53

Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський анонсував передачу в регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, куплених за гроші меценатів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського в Фейсбук.

Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський 01

"Сьогодні в Україні понад 100 дитячих лікарень в обласних і районних центрах. Поруч зі мною - одна з 200 спеціальних швидких, які будуть передані їм. Придбано не за бюджетні кошти, а за домовленістю з меценатами", - написав Зеленський.

Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський 02

За словами президента 136 швидких Peugeot і Ford поїдуть у міста. 64 швидкі Toyota Sequoia і інших автомобілів із підвищеною прохідністю буде передано сільським громадам.

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Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський 03

Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський 04

Перші 30 швидких потраплять у лікарні вже найближчими днями, інші автомобілі - впродовж трьох місяців.

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Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський 05

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