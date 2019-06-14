Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського в Фейсбук.

"Сьогодні в Україні понад 100 дитячих лікарень в обласних і районних центрах. Поруч зі мною - одна з 200 спеціальних швидких, які будуть передані їм. Придбано не за бюджетні кошти, а за домовленістю з меценатами", - написав Зеленський.

За словами президента 136 швидких Peugeot і Ford поїдуть у міста. 64 швидкі Toyota Sequoia і інших автомобілів із підвищеною прохідністю буде передано сільським громадам.

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Перші 30 швидких потраплять у лікарні вже найближчими днями, інші автомобілі - впродовж трьох місяців.

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