Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 червня, в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського відбувся урочистий випуск військових фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Міністерства оборони.

Завершили навчання та отримали дипломи 652 військові фахівці оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки.

"Вони оволоділи сучасними підходами в управлінні підрозділами, плануванні серйозних бойових операцій, вивчили прогресивні методи моделювання бойових дій і вже найближчим часом посилять здатності вітчизняних Збройних Сил України на різних напрямках", - сказано в повідомленні Міноборони.

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"Я дякую всім за мужність і героїзм, за те, що ви знайшли в собі сили і воювати, і вчитися. Пишаюся вами, панове офіцери!" - привітав випускників міністр оборони України Степан Полторак.

Всі фото - "Укрінформ".



















