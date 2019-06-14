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14.06.19 23:35

Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки. ФОТОрепортаж

Більшість випускників мають бойовий досвід і воювали на Донбасі.

Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 червня, в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського відбувся урочистий випуск військових фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Міністерства оборони.

Завершили навчання та отримали дипломи 652 військові фахівці оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки.

"Вони оволоділи сучасними підходами в управлінні підрозділами, плануванні серйозних бойових операцій, вивчили прогресивні методи моделювання бойових дій і вже найближчим часом посилять здатності вітчизняних Збройних Сил України на різних напрямках", - сказано в повідомленні Міноборони.

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"Я дякую всім за мужність і героїзм, за те, що ви знайшли в собі сили і воювати, і вчитися. Пишаюся вами, панове офіцери!" - привітав випускників міністр оборони України Степан Полторак.

Всі фото - "Укрінформ".

Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки 01

Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки 02
Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки 03
Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки 04
Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки 05
Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки 06
Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки 07
Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки 08
Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки 09
Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки 10
Випуск у Національному університеті оборони: дипломи отримали 625 фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки 11

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