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15.06.19 10:10

Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу, 15 червня, в Києві на Деміївці, на мосту на бульварі Дружби народів (біля ТРЦ Okean Plaza), близько 8:00 зіткнулися Skoda Superb і Chevrolet Aveo. На жаль, в аварії ніхто не вижив - загинули чотири людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Інформатор" повідомляє з місця події.

За попередньою інформацією, Skoda рухалася в бік метро "Дружби народів" і на швидкості влетіла в Chevrolet. Від сильного удару  Aveo буквально розірвало на шматки. Частини автомобіля розкидано за 30-40 метрів один від одного.

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Попередньо встановлено, що на місці аварії загинули двоє людей із Skoda і двоє - з Chevrolet. Троє чоловіків і одна жінка померли до приїзду медиків.

Станом на 9:40 на бульварі Дружби народів утворився затор в обидва боки, поліція регулює рух. На місці працювали медики, співробітники поліції і слідчо-оперативна група. Також на місці працювали рятувальники, які намагалися прибрати частини Chevrolet із проїжджої частини. Причини інциденту встановить слідство.

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Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 01
Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 02
Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 03
Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 04
Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 05
Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 06
Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 07

Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 08
Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 09
Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 10
Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 11
Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 12
Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 13
Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини 14

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