Понад 3 млн саджанців для відновлення вирубаних лісів Карпат виростять на Львівщині, - Мінекології. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства екології та природних ресурсів України.

За словами міністра Остапа Семерака, Мінекології виділило кошти, зокрема на реконструкцію цеху посіву, теплиць і лісорозсадника.

"Такий об’єкт буде продукувати необхідну кількість посадкового матеріалу для відновлення лісів у Карпатському регіоні. Для Мінекології це - один із пріоритетів", - наголосив Семерак.

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Крім того, міністр наголосив на важливості співпраці з місцевими громадами з відновлення саджанцями вирубаних лісів, які перебувають у розпорядженні органів місцевого самоврядування.

"Міністерство екології та природних ресурсів зацікавлене, щоб на цих територіях відновлювалися червонокнижні рослини, дерева, які ростуть на об'єктах природно-заповідного фонду у Львівській області, зокрема в Карпатському регіоні", - резюмував міністр.

Семерак перебуває з робочою поїздкою на Львівщині, під час якої відвідав Лісовий селекційно-насіннєвий центр у селищі Брюховичі неподалік від обласного центру.







