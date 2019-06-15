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15.06.19 11:10

У штабі ООС оприлюднили деталі обстрілу Мар'їнки: терористи били по житлових будинках зі ствольної артилерії калібру 122 мм. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 14 червня, близько 5:00 найманці російсько-терористичних військ із боку Олександрівки цілеспрямовано обстріляли житлові квартали Мар'їнки. Мобільна група української сторони СЦКК здійснила фотофіксацію за фактом обстрілу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook штабу ООС.

Зазначається, що під час обстрілу було використано ствольну артилерію калібру 122 мм, зокрема 2 осколково-фугасні снаряди.

Унаслідок обстрілу було дуже пошкоджено житловий будинок, який, за оцінкою фахівців, відновленню не підлягає.

"Крім того, під час жахливого обстрілу в будинку перебувала родина. Це дідусь, чоловік і дружина, дочка та племінниця, а також двоє онуків - дворічний хлопчик і восьмирічна дівчинка. Унаслідок обстрілу із забороненого Мінськими домовленостями озброєння члени родини, серед яких маленька дівчинка Варвара, зазнали поранень різного ступеня тяжкості", - повідомляють у штабі ООС.

У штабі наголосили, що зазначені факти "свідчать про свідоме порушення збройними формуваннями РФ всіх можливих принципів гуманітарного права".

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У штабі ООС оприлюднили деталі обстрілу Марїнки: терористи били по житлових будинках зі ствольної артилерії калібру 122 мм 01
У штабі ООС оприлюднили деталі обстрілу Марїнки: терористи били по житлових будинках зі ствольної артилерії калібру 122 мм 02
У штабі ООС оприлюднили деталі обстрілу Марїнки: терористи били по житлових будинках зі ствольної артилерії калібру 122 мм 03
У штабі ООС оприлюднили деталі обстрілу Марїнки: терористи били по житлових будинках зі ствольної артилерії калібру 122 мм 04

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