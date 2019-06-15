Банду торговців зброєю затримали в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу угруповання входили раніше судимі за скоєння тяжких злочинів мешканці Одеської та Миколаївської областей. Зловмисники скуповували незаконно отриману зброю для збуту представникам кримінальних кіл.

Правоохоронці затримали двох учасників угруповання в Одесі під час спроби продажу автомата, гвинтівки Браунінг, яка перебувала у розшуку у зв’язку із викраденням під час квартирної крадіжки та двох бойових гранат РГО і РГД-5 із запалами до них.

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Наразі двом затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії.