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15.06.19 15:51

Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля будівлі Верховної Ради активісти звернулися до депутатів із вимогою законодавчо врегулювати використання каннабісу для науки та медицини.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Активісти вимагають врегулювати доступ пацієнтів до препаратів із канабісу під час лікування хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту і ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гантінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги у разі наявності розвитку СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу і багатьох інших важких хвороб.

Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 01
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 02
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 03

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Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 04
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 05
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 06
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 07
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 08
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 09

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Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 10
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 11

"Вимагаємо полегшити страждання пацієнтів і захистити право громадян на гідне життя і доступ до сучасного та ефективного лікування", - заявили організатори заходу.

Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 12
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 13
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 14
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 15
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 16
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 17
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 18
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 19

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Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 20
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 21
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 22
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 23
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 24
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 25
Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 26

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Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради 27

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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