Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Активісти вимагають врегулювати доступ пацієнтів до препаратів із канабісу під час лікування хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту і ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гантінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги у разі наявності розвитку СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу і багатьох інших важких хвороб.







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"Вимагаємо полегшити страждання пацієнтів і захистити право громадян на гідне життя і доступ до сучасного та ефективного лікування", - заявили організатори заходу.

















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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ