Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.
Привітати десантників із поверненням прийшли представники обласної і міської влади, містяни, а також сім'ї військовослужбовців.
"Ми не втратили жодного метра української землі на Приазов’ї, яку нам довірив обороняти народ України і яку ми успішно обороняли упродовж майже восьми місяців ціною здоров’я та, на жаль, життя наших воїнів. Ми виконали визначені бойові завдання і з честю повернулися додому", - заявило командування частини.
За час перебування на передових позиціях бригада втратила загиблими сім воїнів-десантників.