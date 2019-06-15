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15.06.19 16:24

Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС. ФОТОрепортаж

У Миколаєві, на території 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, відбулися офіційні урочистості з нагоди повернення військовослужбовців бригади з району проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.

Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС 01

Привітати десантників із поверненням прийшли представники обласної і міської влади, містяни, а також сім'ї військовослужбовців.

Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС 02

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Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС 03
Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС 04

"Ми не втратили жодного метра української землі на Приазов’ї, яку нам довірив обороняти народ України і яку ми успішно обороняли упродовж майже восьми місяців ціною здоров’я та, на жаль, життя наших воїнів. Ми виконали визначені бойові завдання і з честю повернулися додому", - заявило командування частини.

Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС 05

За час перебування на передових позиціях бригада втратила загиблими сім воїнів-десантників.

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Десантники 79-ї ОДШБр повернулися до Миколаєва після 8 місяців служби в зоні проведення ООС 06

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