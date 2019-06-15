Зеленський і Аваков відкрили в Маріуполі Центр розмінування ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

"Я хочу привітати всю Україну з відкриттям Центру розмінування. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. А на вас лежить величезна відповідальність - розміновувати тисячі гектарів звільненої території України. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нашу державу", - заявив Зеленський.

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Президент України відзначив хороші умови і якісне технічне обладнання після реконстукції Центру. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що незабаром Донеччина буде посилена і вертолітним загоном.









Зараз бойове чергування в Центрі несуть 47 рятувальників - піротехніків. Центр забезпечено двома піротехнічними машинами важкого типу, чотирма піротехнічними машинами легкого типу, вісьмома оперативно-піротехнічними машинами, однією водолазною оперативно-піротехнічною машиною, бульдозером на гусеничному ходу типу ІМР-2, засобами пошуку ВНП на глибину до 0,5 м, до 3 м, до 6 м, комплектами дистанційного переміщення ВОП, засобами індивідуального захисту (бронешоломи, бронежилети, окуляри, тактичні костюми легкого типу і типу EOD-9), а також іншим спеціальним обладнанням для проведення піротехнічних робіт.





На базі реконструйованої будівлі передбачається також розміщення медико-санітарної частини.

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