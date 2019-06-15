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15.06.19 19:25

Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився з роботою підрозділів ДСНС і Морської охорони Держприкордонслужби в акваторії Азовського моря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі 01

На палубі судна "Капітан Чусов" глава держави переглянув показові виступи морських підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, саперів, водолазів підводного розмінування.

Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі 02

Підрозділи відпрацювали дії з затримання судна-порушника із застосуванням вертольота Нацгвардії і кораблів морської охорони. Також підрозділи здійснили безпарашутне десантування в Азовське море.

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Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі 03

Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі 04

Зеленський ознайомився зі зразками техніки і форми одягу для підрозділів морської охорони спеціального призначення, а також оглянув катери ДСНС і загону морської охорони.

Зеленський у Маріуполі ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі 05

Фото - прес-служба МВС.

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