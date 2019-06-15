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15.06.19 20:19

Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині. ФОТОрепортаж

На одному з полігонів Донецької області відбулися змагання на найкращий танковий екіпаж.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині 01

Учасники змагалися в подоланні смуги перешкод, яка включала практичне відпрацювання з питань вогневої, тактичної, інженерної підготовки, підготовки з радіаційного, хімічного та біологічного захисту і деякі спеціальні елементи - завантаження і розвантаження боєприпасів, евакуація пораненого члена екіпажу і надання домедичної допомоги.

Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині 02

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Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині 03
Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині 04
Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині 05
Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині 06

Навчання проходили в умовах, максимально наближених до бойових.

Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині 07

Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині 08

Першість серед п'яти команд-учасниць завоював екіпаж танка 36-ї окремої бригади морської піхоти, який зараз виконує завдання в районі проведення операції об'єднаних сил.

Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині 09

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