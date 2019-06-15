Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.
Учасники змагалися в подоланні смуги перешкод, яка включала практичне відпрацювання з питань вогневої, тактичної, інженерної підготовки, підготовки з радіаційного, хімічного та біологічного захисту і деякі спеціальні елементи - завантаження і розвантаження боєприпасів, евакуація пораненого члена екіпажу і надання домедичної допомоги.
Навчання проходили в умовах, максимально наближених до бойових.
Першість серед п'яти команд-учасниць завоював екіпаж танка 36-ї окремої бригади морської піхоти, який зараз виконує завдання в районі проведення операції об'єднаних сил.