Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, 13 червня 2014 року силами бійців полку "Азов", Національної гвардії, правоохоронних органів було звільнено місто Маріуполь.

З цим маріупольців привітали заступник голови МВС Вадим Троян, керівник угруповання Національної гвардії України в ООС Ігор Тимошенко, керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Куц, голова Маріупольської міськради Вадим Бойченко. Участь в урочистому заході взяли начальник поліції Донецької області Микола Семенишин і представники інших органів МВС.

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40 бійців, які брали участь у спецоперації і зараз захищають Донбас, нагородили вогнепальною зброєю та іншими відзнаками МВС, грамотами Кабінету міністрів України, подяками та цінними подарунками.

Урочистості завершилися маршем захисників, після чого в честь свята в Маріуполі почався масштабний фестиваль.









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