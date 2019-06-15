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15.06.19 23:56

Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

З нагоди п'ятої річниці визволення Маріуполя від незаконних збройних формувань заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян під час візиту в Донецьку область вручив державні та відомчі нагороди військовослужбовцям Національної гвардії і поліцейським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, 13 червня 2014 року силами бійців полку "Азов", Національної гвардії, правоохоронних органів було звільнено місто Маріуполь.

З цим маріупольців привітали заступник голови МВС Вадим Троян, керівник угруповання Національної гвардії України в ООС Ігор Тимошенко, керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Куц, голова Маріупольської міськради Вадим Бойченко. Участь в урочистому заході взяли начальник поліції Донецької області Микола Семенишин і представники інших органів МВС.

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40 бійців, які брали участь у спецоперації і зараз захищають Донбас, нагородили вогнепальною зброєю та іншими відзнаками МВС, грамотами Кабінету міністрів України, подяками та цінними подарунками.

Урочистості завершилися маршем захисників, після чого в честь свята в Маріуполі почався масштабний фестиваль.

Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція 01

Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція 02
Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція 03
Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція 04
Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція 05

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Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція 06
Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція 07
Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція 08
Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція 09
Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція 10

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Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція 11
Бійці підрозділів МВС отримали нагороди за захист Маріуполя, - Нацполіція 12

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