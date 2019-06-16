Унаслідок жахливої ДТП на Вінниччині загинули 4 людини, ще 4 постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"15 червня о 17:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Тростянець-Ободівка, між населеними пунктами Буди й Ободівка, унаслідок зіткнення двох легкових автомобілів Audi і Volksvagen загинули 4 людини, ще 4 людини постраждали, серед них двоє дітей (2013 і 2008 років народження)", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ГУ ДСНС у Вінницькій області.

Унаслідок зіткнення загинули 4 людини, ще 4 постраждали, зокрема двоє дітей (2013 і 2008 років народження).

"Прибувши до місця події, рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №29 встановили, що від отриманих ушкоджень на місці аварії загинули чотири пасажири, які сиділи попереду. На місці аварії працювали рятувальники, слідчо-оперативна група Нацполіції та криміналісти. Причини аварії з'ясовуються", - підсумували в ДСНС.

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Пізніше поліція повідомила, що ДТП сталася близько 17:20 на автодорозі між селами Буда й Ободівка. Зіткнулися Audi А6 і Volkswagen Tiguan, які рухалися в зустрічному напрямку.

За кермом Audi був 31-річний житель села Нова Ободівка. За кермом іншого автомобіля - 36-річний житель Дніпра. Від отриманих ушкоджень обидва водії загинули на місці події.

Також травм, несумісних із життям, зазнали два пасажири іномарок - 40-річний чоловік і дружина водія Volkswagen Tiguan.

Крім загиблих, у Volkswagen було ще четверо пасажирів: дорослі віком 21 і 25 років, а також діти віком 10 і 6 років. Вони зазнали травм різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували. Загрози їхньому життю немає.









