Десантники 25-ї ОПДБр провели бойові стрільби в рамках міжнародних навчань Sаber Guardian-2019 у Румунії. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

За планом навчань, зведена ротна тактична група 25 окремої повітрянодесантної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України отримала сигнал про наступ умовного противника та у встановлений час вийшла на вказаний рубіж. Особовий склад зайняв підготовлені бойові позиції.





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Контратака відбулася блискавично. За наказом командира, українські десантники відкрили вогонь із бойових машин по ворожих взводних колонах, які йшли в напрямку роти на відстані понад тисячу метрів.

Водночас, вогнем зі стрілецької зброї підрозділ Десантно-штурмових військ подавив наступ ворожої піхоти. Гранатометники знищили усю бронетехніку умовного противника, чим заслужили високу оцінку командира міжнаціонального батальйону та офіцерів штабу.







Важливо зазначити, що імітування групи піхоти противника, яка перейшла у наступ, було здійснено за допомогою встановлених на підйомниках мішеней на двох рубежах (дальність 400 та 600 метрів). Влучність стрільби особового складу була такою, що організаторам бойової стрільби довелося піднімати мішені по декілька разів, щоб дотриматися задуму заняття.

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Завершенням етапу бойової стрільби став плановий відхід з позицій переднього краю оборони під прикриттям димової завіси та вогню із зенітних установок ЗУ-23-2.

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