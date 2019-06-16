Для вантажного автотранспорту перекрито практично всі під'їзди з боку Києва до Одеського порту, - депутат міськради Захаров. ДОКУМЕНТ

Про це написав у facebook-групі "Ні" корупції на транспорті" депутат Одеської міськради Олександр Захаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ч-кажучи, не знаю, як Ви ще возите контейнери до Одеси. Перекрито практично всі під'їзди з боку Києва різними активістами і жителями Усатового, Хуторської, Більшовика. У пр-п'ятницю АСМАП (Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України. - Ред.) звернулася до "влади": "досить знущатися над водіями". Результату від звернення не буде, самі розумієте ... Обговорював питання і з міською владою, і з портовиками. Місто: "Нас це не стосується, місцевими (міськими) дорогами взагалі можна тільки 24 тонни возити ... ". Порт: "Нас це не стосується, бо це - проблеми індіанців ... Навіть, якщо нас і змусять будувати дорогу в порт повз місто, то грошей немає... "

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Причому, тут проблема навіть вже не в хитрозробленому Евріку ( "Євротермінал". - Ред.), а в тому, що до цього портового шлагбауму не можна проїхати взагалі і ніяк. Днями сам спеціально з'їхав із Конюшинового мосту біля Усатового, прилаштувався за зерновозів і ...

Я бачу поки єдине рішення, щоб зняти напряг з жителями припортових доріг. Одночасно: припинити Од.порту приймати зерновози і зерно в перероблених контейнерах, працювати тільки зерно з залізяки і почати планувати нову дорогу в порт від Об'їзної без Більшовика і Євротерміналу. Інших варіантів не бачу ... Рік-два-три ... Але для цього в порту і в місті має бути розуміння. Цього немає навіть сліду", - написав Захаров.

До посту він доклав копію звернення Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Крім іншого, в тексті вказується, що понад 10 років тому - під час відкриття "Євротерміналу" - планувалося будівництво естакади від об'їзної дороги до Одеського морського порту.

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