Поліція встановила трьох найманців з Італії, які воювали за терористів на Донбасі, - Аброськін. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.
"Зібрані вичерпні матеріали, які викривають злочинну діяльність трьох найманців з Італії, ці іноземці за грошову винагороду скоювали злочини відносно народу України.
Це:
- Палмері Андреа (Palmeri Andrea),17.07.1979 р.н., уродженець провінції Ліворно, громадянин Італії.
- Каругаті Габрієль (Karugati Gabriel) 28.03.1989 р.н., громадянин Італії.
- Каваллері Максіміліано (Cavalleri Massimiliano), 09.11.1975р.н., громадянин Італії".
Всім трьом оголошено про підозру за участь у незаконних терористичних формуваннях.