Поліція встановила трьох найманців з Італії, які воювали за терористів на Донбасі, - Аброськін. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зібрані вичерпні матеріали, які викривають злочинну діяльність трьох найманців з Італії, ці іноземці за грошову винагороду скоювали злочини відносно народу України.

Це:

- Палмері Андреа (Palmeri Andrea),17.07.1979 р.н., уродженець провінції Ліворно, громадянин Італії.

- Каругаті Габрієль (Karugati Gabriel) 28.03.1989 р.н., громадянин Італії.

- Каваллері Максіміліано (Cavalleri Massimiliano), 09.11.1975р.н., громадянин Італії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби зафіксовано 4 ворожих обстріли, 1 українського воїна поранено - Міноборони





Всім трьом оголошено про підозру за участь у незаконних терористичних формуваннях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За НП у виправних установах України стоять злодії в законі, правоохоронцям потрібен інструмент для видалення цієї пухлини, - Аброськін

Также читайте: Заочно сообщено о подозрении двум гражданам Италии, воевавшим за террористов "ДНР", - Сарган