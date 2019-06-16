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16.06.19 20:17

Поліція встановила трьох найманців з Італії, які воювали за терористів на Донбасі, - Аброськін. ФОТОрепортаж

Поліція встановила трьох найманців з Італії, які воювали проти України на Донбасі.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.

Поліція встановила трьох найманців з Італії, які воювали за терористів на Донбасі, - Аброськін 01

"Зібрані вичерпні матеріали, які викривають злочинну діяльність трьох найманців з Італії, ці іноземці за грошову винагороду скоювали злочини відносно народу України.

Це:
- Палмері Андреа (Palmeri Andrea),17.07.1979 р.н., уродженець провінції Ліворно, громадянин Італії.
- Каругаті Габрієль (Karugati Gabriel) 28.03.1989 р.н., громадянин Італії.
- Каваллері Максіміліано (Cavalleri Massimiliano), 09.11.1975р.н., громадянин Італії".

Поліція встановила трьох найманців з Італії, які воювали за терористів на Донбасі, - Аброськін 02

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Поліція встановила трьох найманців з Італії, які воювали за терористів на Донбасі, - Аброськін 03
Поліція встановила трьох найманців з Італії, які воювали за терористів на Донбасі, - Аброськін 04

Всім трьом оголошено про підозру за участь у незаконних терористичних формуваннях.

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Поліція встановила трьох найманців з Італії, які воювали за терористів на Донбасі, - Аброськін 05

Поліція встановила трьох найманців з Італії, які воювали за терористів на Донбасі, - Аброськін 06

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