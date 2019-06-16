Почувається добре, ні на що не скаржиться, - мати політв'язня Кольченка побувала на першому майже за рік побаченні із сином. ФОТО

Як повідомила в facebook племінниця Кольченко Анастасія, жінка три доби провела у сина, передає Цензор.НЕТ.

"10 червня мама Саші вийшла з колонії після довгострокового побачення, яке тривало три доби. Це їхня п'ята зустріч у неволі. Останнє довгострокове побачення відбулося в липні 2018 року. Саша почувається добре, як завжди, ні на що не скаржиться. Дуже чекав цієї зустрічі, щоб згадати смак домашньої їжі, яку приготували мамині руки. Російських ЗМІ практично не читає, крім "Нової газети", з якого і нині вирізають і зафарбовують статті з "забороненою інформацією", - написала вона.

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Дівчина зазначила, що Олександр Кольченко, "як завжди, задає безліч питань про сім'ю, друзів, ситуацію в світі, а точніше - про Україну і Крим".

"Коли потепліло, почав частіше ходити на прогулянки, грати в волейбол і просто ходити в спортзал. Разом із адвокатом збирається писати клопотання про зміну режиму утримання. Також передає всім привіт і просить писати листи", - повідомила Анастасія Кольченко.

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Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

31 травня 2018 року Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити Сенцова. 7 червня Кольченко припинив голодування через погіршення стану його здоров'я: у нього впав рівень цукру в крові, став непритомніти, втратив 10 кг ваги.