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17.06.19 10:00

Дружина президента Олена Зеленська відвідала "Артек" під Києвом. ФОТОрепортаж

Дружина Президента України Олена Зеленська 16 червня завітала до Міжнародного дитячого центру "Артек", який відзначає 94-ту річницю заснування. Разом з першою леді дитячий табір відвідав видатний спортсмен, президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.

Олена Зеленська поспілкувалася з дітьми та оглянула оздоровчий центр "Артек" у Пущі-Водиці.

"Чудово, що в нас є такі заклади. І таких центрів потрібно більше, бо "Артек" унікальний, - зазначила дружина Президента. – Я також була в "Артеку" в Криму. Це були незабутні моменти моєї юності. І дуже символічно, що я була в таборі в 1994 році, а сьогодні "Артек" відзначає 94-ту річницю".

Дружина президента Олена Зеленська відвідала Артек під Києвом 01

Олена Зеленська та Сергій Бубка у супроводі генерального директора закладу Сергія Капустіна оглянули Арт-село "Артек" та студії малярства на склі, арт-живопису, графіки; паперопластики та арт-моделювання. Нині в оздоровчому центрі триває пленер під керівництвом українського художника Юрія Пацана. Олена Зеленська також відвідала інноваційний освітній центр - біологічну, хімічну та фізичну лабораторії, а також лабораторію роботехніки.

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Дружина президента Олена Зеленська відвідала Артек під Києвом 02

Разом з першою леді в "Артек" приїхали відомі актори, головні герої серіалу "Школа" Олександр Петренко та Ірина Кудашова.

Дружина президента Олена Зеленська відвідала Артек під Києвом 03

Артеківці презентували дружині Президента подарунки, зокрема картину на склі та прикрасу з бісеру.

Дружина президента Олена Зеленська відвідала Артек під Києвом 04

Довідково. Після окупації Криму 22 червня 2016 року Міжнародний дитячий центр "Артек" відновив свою роботу на базі санаторно-курортного комплексу у Пущі Водиці. На території закладу розташовані пляж, критий басейн, кіноконцертний зал, клубні приміщення, бібліотека, тренажерний зал, футбольне поле, спортивні майданчики, велосипедний парк, скайпарк, човнова станція, медичний центр з необхідним обладнанням, інноваційний освітній центр та культурно-мистецький центр.

Дружина президента Олена Зеленська відвідала Артек під Києвом 05
Дружина президента Олена Зеленська відвідала Артек під Києвом 06
Дружина президента Олена Зеленська відвідала Артек під Києвом 07
Фото: пресслужба Президента

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