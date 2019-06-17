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17.06.19 11:12

Вночі в 16-поверховому житловому будинку в Києві сталася пожежа, мешканці евакуйовані. ФОТОрепортаж

У ніч на 17 червня в Києві за адресою проспект Лісовий, 41 сталася пожежа. Горіла трикімнатна квартира на третьому поверсі 16-поверхового будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформатор".

Повідомляється, що виклик на лінію "101" надійшов близько 00:50.

Коли прибули рятувальники, то вогонь вже охопив одну з кімнат квартири на третьому поверсі. Пожежники негайно приступили до локалізації займання, щоб не допустити поширення вогню. А вже о 01:40 пожежу вдалося повністю ліквідувати.

Вночі в 16-поверховому житловому будинку в Києві сталася пожежа, мешканці евакуйовані 01

На щастя, обійшлося без постраждалих. Мешканці квартири і сусіди змогли самостійно вийти на вулицю. Варто зазначити, що через задимленість рятувальникам довелося евакуювати 12 осіб, які проживають на вищих поверхах.

На місці працювали чотири одиниці техніки та близько 15 рятувальників особового складу. Також чергували медики та поліція. Причини загоряння будуть з'ясовуватися.

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Вночі в 16-поверховому житловому будинку в Києві сталася пожежа, мешканці евакуйовані 02

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 13 червня в Подільському районі Києва за адресою вулиця Новокостянтинівська, 21 сталася пожежа. Горіли склади на території промзони.

Вночі в 16-поверховому житловому будинку в Києві сталася пожежа, мешканці евакуйовані 03
Вночі в 16-поверховому житловому будинку в Києві сталася пожежа, мешканці евакуйовані 04
Фото: Інформатор

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