"Бажаю вам не зазнаватися і працювати далі", - міністр молоді і спорту Жданов про перемогу футбольної збірної України U-20. ФОТО

Про це повідомляє сайт УАФ, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу вам вклонитися від імені всіх українських любителів футболу. Із завмиранням серця ми дивилися фінальний матч чемпіонату світу. І перемога прийшла. Особлива подяка тренерам, керівництву УАФ, адміністраторам і лікарям. Велике спасибі батькам, що виховали таких хлопців. Бажаю вам не зазнаватися і працювати далі. Будемо рухатися вперед", - сказав Жданов.

Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши в фіналі Південну Корею 3: 1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.

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