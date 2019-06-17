"Українці успішні тут, ми допоможемо їм бути успішними і вдома", - Зеленський на зустрічі в стартап-інкубаторі Station F у Парижі. ФОТО

Про це повідомляє Адміністрація Президента в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Station F має майже 1000 проектів з 50 країн і є в Парижі найбільшим стартап-комплексом Європи.
"Це магніт для талановитої молоді, який створює наше спільне майбутнє", - сказав Зеленський під час візиту.
"Українці успішні тут, ми допоможемо їм бути успішними і вдома", - додав він.
Президент також зазначив, що "цифрові рішення - пріоритет нашого розвитку".
"Минулого року частка ІТ-індустрії в українській економіці становила 4% ВВП, а експорт інформаційних послуг до Франції зріс на 1,5%", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа з одноденним офіційним візитом.