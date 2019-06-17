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17.06.19 14:17

"Українці успішні тут, ми допоможемо їм бути успішними і вдома", - Зеленський на зустрічі в стартап-інкубаторі Station F у Парижі. ФОТО

Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Париж відвідав кампус стартапів "Станція Ф" (Station F).

Про це повідомляє Адміністрація Президента в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Українці успішні тут, ми допоможемо їм бути успішними і вдома, - Зеленський на зустрічі в стартап-інкубаторі Station F у Парижі 01

Зазначається, що Station F має майже 1000 проектів з 50 країн і є в Парижі найбільшим стартап-комплексом Європи.

"Це магніт для талановитої молоді, який створює наше спільне майбутнє", - сказав Зеленський під час візиту.

"Українці успішні тут, ми допоможемо їм бути успішними і вдома", - додав він.

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Президент також зазначив, що "цифрові рішення - пріоритет нашого розвитку".

Українці успішні тут, ми допоможемо їм бути успішними і вдома, - Зеленський на зустрічі в стартап-інкубаторі Station F у Парижі 02

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"Минулого року частка ІТ-індустрії в українській економіці становила 4% ВВП, а експорт інформаційних послуг до Франції зріс на 1,5%", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа з одноденним офіційним візитом.

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