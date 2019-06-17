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17.06.19 15:17

Делегація Литви відвідала район проведення ООС, де ознайомилася із системою медзабезпечення українських військовослужбовців. ФОТОрепортаж

Представницька делегація на чолі з канцлером Міністерства оборони краю Литовської Республіки пані Дайвою Бєлєцкієнє відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС в Facebook.

Так, під час візиту литовські чиновники побували в Селідовому, Кураховому та Авдіївці.

Делегація Литви відвідала район проведення ООС, де ознайомилася із системою медзабезпечення українських військовослужбовців 01

Іноземні гості ознайомилися з організаційною структурою системи медичного забезпечення ООС, алгоритмом і особливостями надання медичної допомоги українським військовослужбовцям.

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Делегація Литви відвідала район проведення ООС, де ознайомилася із системою медзабезпечення українських військовослужбовців 02

Після завершення візиту представники литовської та української сторін обговорили питання, які викликають взаємний інтерес, і обмінялися думками щодо окремих аспектів подальшого розширення сфери співпраці.

Делегація Литви відвідала район проведення ООС, де ознайомилася із системою медзабезпечення українських військовослужбовців 03
Делегація Литви відвідала район проведення ООС, де ознайомилася із системою медзабезпечення українських військовослужбовців 04
Делегація Литви відвідала район проведення ООС, де ознайомилася із системою медзабезпечення українських військовослужбовців 05
Делегація Литви відвідала район проведення ООС, де ознайомилася із системою медзабезпечення українських військовослужбовців 06
Делегація Литви відвідала район проведення ООС, де ознайомилася із системою медзабезпечення українських військовослужбовців 07
Делегація Литви відвідала район проведення ООС, де ознайомилася із системою медзабезпечення українських військовослужбовців 08
Делегація Литви відвідала район проведення ООС, де ознайомилася із системою медзабезпечення українських військовослужбовців 09
Фото: пресцентр ОС

Делегація Литви відвідала район проведення ООС, де ознайомилася із системою медзабезпечення українських військовослужбовців 10

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