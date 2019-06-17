Делегація Литви відвідала район проведення ООС, де ознайомилася із системою медзабезпечення українських військовослужбовців. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС в Facebook.

Так, під час візиту литовські чиновники побували в Селідовому, Кураховому та Авдіївці.

Іноземні гості ознайомилися з організаційною структурою системи медичного забезпечення ООС, алгоритмом і особливостями надання медичної допомоги українським військовослужбовцям.

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Після завершення візиту представники литовської та української сторін обговорили питання, які викликають взаємний інтерес, і обмінялися думками щодо окремих аспектів подальшого розширення сфери співпраці.















Фото: пресцентр ОС