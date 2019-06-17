20 тонн свіжомороженої риби, імпортованої в Україну через фіктивну компанію, вилучили в Києві. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

В рамках проведення операцій "Рубіж", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 205 КК України встановлена ​​одна з компаній, нещодавно зареєстрована на території столиці, яка в 2019 році сформувала податковий кредит для низки транзитних підприємств.

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В ході досудового розслідування були допитані директор і засновник компанії-фігуранта, яка повідомила, що не має жодного стосунку до зазначеного підприємства, статутний фонд не формувала, будь-яких контрактів з нерезидентами не укладала, а компанію зареєструвала за грошову винагороду, не маючи на меті ведення фінансово-господарської діяльності.

Разом з тим зазначеним підприємством подано в Київську міську митницю ДФС попередню митну декларацію на імпорт в Україну партії свіжомороженої риби в митному режимі "імпорт". Зазначену продукцію доставили на територію митниці і перемістили на митний склад.

За фактом порушення митних правил, відповідальність за які передбачена ст. 483 Митного кодексу України, працівниками Київської міської митниці ДФС складено відповідний протокол.

Надалі в м.Києві проведено санкціонований обшук зазначеного складського приміщення, за результатами якого вилучено 20 тонн свіжомороженої риби загальною вартістю близько 1,4 млн грн.

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На вилучені ТМЦ накладено арешт, розслідування кримінального провадження триває.