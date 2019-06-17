Підакцизні товари майже на 8 млн грн вилучено з незаконного обігу в Тернопільській і Хмельницькій областях. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

В рамках проведення операцій "Акциз", "Рубіж", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України було встановлено ​​групу місцевих жителів, які організували і забезпечували функціонування на території двох областей упродовж 2018-2019 рр. злочинної схеми з виробництва і реалізації фальсифікованого алкоголю з підробленими акцизними марками.

Так, фальсифікат виготовляли в підпільних цехах, розташованих на території населених пунктів Тернопільської та Хмельницької областей шляхом змішування спирту з водою з додаванням фарбників і ароматизаторів. "Готову продукцію" розливали в тару типу "Бег-ін-бокс" і скляні пляшки з етикетками відомих торгових марок, обклеювали підробленими марками акцизного податку України та передавали реалізаторам. Реалізаторами виступали жителі Тернопільської області, які здійснювали поширення фальсифікату через власні торгові об'єкти на території регіону.

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На підставі постанов суду проведено 16 обшуків у гаражних приміщеннях - на місцях незаконного виготовлення алкогольних напоїв, у складських приміщеннях, де зберігався фальсифікат, а також у торгових об'єктах на території Тернопільської області, через які здійснювався збут, і в автомобілях, якими здійснювалося транспортування підакцизної продукції.

За результатами проведених обшуків вилучено 12 тис. 145 літрів спирту в пластиковій тарі (бочки, каністри, "євро-куби"), 11 тис. 340 літрів горілчаних виробів у скляній тарі з підробленими марками акцизного податку та в тарі типу "Бег-ін- бокс", 710 літрів горілчаних та коньячних виробів елітних закордонних брендів в асортименті і 27 тис. 940 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва в асортименті без марок акцизного податку встановленого зразка, ввезених на митну територію України поза митним контролем. Крім того, вилучено обладнання, яке забезпечувало масове виробництво фальсифікату, порожню тару, інший інвентар і 3 автомобілі, які використовувалися в незаконній діяльності.

Загальна вартість вилучених з незаконного обігу ТМЦ становить 8 млн 860 тис. грн, з яких підакцизних товарів - 7 млн ​​860 тис. грн.

































Триває слідство.