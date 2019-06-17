Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
17.06.19 21:57

Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти. ФОТОрепортаж

17 червня відбувся офіційний візит Президента України Володимира Зеленського до Французької Республіки.

Прес-служба президента опублікувала фоторепортаж про цю подію, інформує Цензор.НЕТ.

Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 01
Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 02
Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 03

Читайте також: Дружина Президента України Олена Зеленська зустрілася з першою леді Франції Бріжит Макрон. ФОТО

Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 04
Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 05
Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 06
Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 07

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція не хоче, щоб Україна ставала пороховою бочкою, де Крим і Донбас - бікфордів шнур, - Зеленський

Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 08
Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 09
Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 10

Також читайте: Франція готова провести засідання "нормандського формату", але чекає підтвердження наміру виконувати зобов'язання, - Макрон

Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 11
Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 12
Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 13

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не буде вести діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном

Офіційний візит Зеленського до Франції: найяскравіші моменти 14

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100