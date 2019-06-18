Автобус із туристами зіткнувся з тягачем на Хмельниччині: загинув чоловік, три жінки в реанімації. ФОТО

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Хмельницької області, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 2.45 години ночі 18 червня на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП в смт. Війтівці Волочиського району Хмельницької області. За попередніми даними, 58-річний львів’янин, керуючи автобусом міжнародного сполучення "Неаполь-Херсон", допустив зіткнення з автомобілем-тягачем "Івеко" з причепом, який рухався у попутному напрямку. Автобус вдарився у задню частину причепа, в результаті чого з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водій не впорався з керуванням і з'їхав у Перекопський канал: загинули чоловік і двоє дітей, - ДСНС

Як поінформували в поліції, внаслідок аварії загинув 31-річний житель Львівської області. Ще три жінки 1955, 1956 і 1957 років народження дістали тілесні ушкодження і перебувають в реанімаційному відділенні Волочиської лікарні.

Всього в автобусі перебувало 26 пасажирів.





За цим фактом слідче управління ГУНП в Хмельницькій області відкрило кримінальне провадження за ч.2 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, яку керують транспортними засобами".

Наразі водій автобуса затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група.

Також читайте: 19-річний українець, який постраждав у ДТП в Польщі, помер у госпіталі