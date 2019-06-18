Україна і Франція планують спільно виготовляти патрульні катери для прикордонників. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, така ініціатива обговорювалася на зустрічі глави українського МВС Арсена Авакова з міністром фінансів Франції Бруно ле Мером.
"З міністром фінансів Франції Брюно ле Мером обговорили питання спільного виробництва в Україні патрульних катерів для наших прикордонників", - написав у твітері Аваков.
Глава МВС зазначив, що зараз в Україні відсутнє виробництво алюмінієвих кораблів.
"Легкі і маневрені, ці катери будуть використовуватися прикордонниками для моніторингу кордону і проведення спецоперацій", - підкреслив Аваков.