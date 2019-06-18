Окупанти з гранатомета обстріляли цивільну інфраструктуру в Новолуганську, - українська сторона СЦКК. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр Об'єднаних сил, 18 червня наглядова група "Світлодарськ" української сторони СЦКК здійснила фотофіксацію за фактом обстрілу виробничої будівлі підприємства. За результатами фотофіксації встановлено, що 16 червня з 22:00 до 23:00 окупанти вчинили обстріл у напрямку Доломітне, застосувавши при цьому автоматичний гранатомет АГС.

Група спостереження зафіксувала пошкодження покрівлі виробничого приміщення. Постраждалих серед співробітників робочої зміни не виявлено. Зазначається, що збройні формування РФ обстрілюють підприємство не вперше.

"Українська сторона СЦКК закликає російсько-окупаційні війська припинити обстрілювати населені пункти, безвідповідально знищувати об'єкти інфраструктури, а також наражати жителів міста і працівників підприємства на велику небезпеку. Дії окупантів - кричуще порушення мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уздовж кордону з Україною, в ОРДЛО й окупованому Криму розміщуються близько 82 тисяч військовослужбовців РФ, - Міноборони. ВIДЕО







Фото: facebook.com/pressjfo.news

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли школу та магазин в окупованій Михайлівці, - ОБСЄ