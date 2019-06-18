На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.
У конкурсі брали участь військовослужбовці частин і підрозділів Сил ООС, які стали найкращими в попередніх відбіркових конкурсах, що відбулися в їхніх військових частинах, в оперативно-тактичних угрупованнях.
За умовами конкурсу учасники перевіряли себе в розгортанні та переході до бою розрахунку ЗУ-23-2 на час, в переведенні з похідного положення в бойове, виконання нормативу стрільби по наземних цілях - мішенях типу БТР і стрільбі по цілях типу "зависаючий вертоліт", а також виконанні стрільб по повітряних цілях на влучність.
Під час змагань судді основну увагу звертали насамперед на якість виконання стрільби, максимальну кількість влучень по повітряних цілях, а також як розрахунки ЗУ-23-2 виконують нормативи за встановлений час.
Нормативи конкурсу екіпажі виконували на своїх пристріляних ЗУ-23-2.