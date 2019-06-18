Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
18.06.19 20:56

На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС. ФОТОрепортаж

На одному з полігонів Донеччини відбувся фінальний етап конкурсу на найкращий бойовий розрахунок ЗУ-23-2 Сил ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 01

У конкурсі брали участь військовослужбовці частин і підрозділів Сил ООС, які стали найкращими в попередніх відбіркових конкурсах, що відбулися в їхніх військових частинах, в оперативно-тактичних угрупованнях.

На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 02
На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 03
На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 04

Дивіться також: Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині. ФОТОрепортаж

На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 05
На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 06
На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 07
На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 08

За умовами конкурсу учасники перевіряли себе в розгортанні та переході до бою розрахунку ЗУ-23-2 на час, в переведенні з похідного положення в бойове, виконання нормативу стрільби по наземних цілях - мішенях типу БТР і стрільбі по цілях типу "зависаючий вертоліт", а також виконанні стрільб по повітряних цілях на влучність.

На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 09

На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 10
На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 11
На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 12

Під час змагань судді основну увагу звертали насамперед на якість виконання стрільби, максимальну кількість влучень по повітряних цілях, а також як розрахунки ЗУ-23-2 виконують нормативи за встановлений час.

На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 13
На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 11

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завтра команда ветеранів АТО вилітає в США для участі в Марафоні морської піхоти, - Міноборони

На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 15
На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 10
На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 17

Нормативи конкурсу екіпажі виконували на своїх пристріляних ЗУ-23-2.

На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 18
На Донеччині відбувся фінал змагань на найкращий бойовий розрахунок зенітників ЗУ-23-2 Сил ООС 19

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100