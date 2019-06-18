Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
18.06.19 23:01

Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня. ФОТОрепортаж

У вівторок 18 червня Верховна Рада приймала поправки до Виборчого кодексу. Крім того, депутати малювали і спілкувалися між собою.

День роботи ВР від парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.

Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 01

Зал ВР 18 червня. Велику частину часу депутати голосували за поправки до Виборчого кодексу. З понад 4 тисяч поправок нардепи розглянули лише 466

Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 02

Андрій Кожем'якін (Батьківщина) і Антон Геращенко (Народний фронт)

Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 03

Дмитро Добродомов, що йде на вибори за списком "Громадянської позиції"

Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 04

Депутати фракції "Блоку Порошенка"

Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 05

Андрій Іллєнко, Юрій Шухевич та Оксана Корчинська

Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 06
Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 07

Депутатські наради

Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 08
Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 09

Юрій Мороко з незрозумілим малюнком

Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 10

Артур Герасимов (БПП) і Антон Геращенко (Народний фронт)

Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 11


Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 12

Самотній Мустафа Джемілєв в залі ВР

Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 13

Юхим Звягільський, Надія Савченко та Раїса Богатирьова

Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 14
Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 15

Під час спілкування Юхим Звягільський поклав руку на коліно Надії Савченко

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100