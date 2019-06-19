ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити по 6 тис. євро активістам, які виступали проти вирубки харківського парку Горького в 2010 році. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в рішенні, оприлюдненому на сайті ЄСПЛ, передає Цензор.НЕТ.

Рішення ЄСПЛ Громадському радіо пояснив голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Він нагадав, що в травні 2010 року підрозділ харківської міськради "Муніципальна охорона" розігнав табір протестувальників, незадоволених вирубкою дерев і будівництвом дороги через парк Горького.

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"Суд визнав порушення статті 11, а саме - про мирні зібрання щодо всіх 11 заявників. А щодо чотирьох він ще встановив порушення статті 3, де йдеться про погане поводження. Оскільки решта заявників були постраждалими тільки через порушення свободи на мирні зібрання, без застосування насильства, то суд обмежився присудженням компенсації тільки цим чотирьом заявникам. Щодо першого і другого заявника: ще було порушення статті 6.1, яке було пов’язане з тим, що вони не мали можливості бути присутніми під час апеляційного провадження за їхніми справами. Їхні адвокати оскаржували утримання під вартою, рішення суду про ініціативне покарання 15 діб без участі заявників, які в цей час відбували це покарання, і не могли бути присутніми. Суд у цьому вгледів порушення права на справедливий суд. Щодо першого і другого заявника була очевидна несправедливість їхнього покарання на 15 діб без будь-якої вини. Як відомо, міжнародна амністія навіть визнала їх в’язнями сумління", - розповів Євген Захаров.

За словами Захарова, двоє заявників постраждали від нападу з боку лісорубів і муніципальної варти.

Кожному із заявників Україна має сплатити по 6 тисяч євро та компенсувати 16 600 євро судових витрат. Загалом з державного бюджету Україна має сплатити 40 600 євро, або ж мільйон двісті тисяч гривень.





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Нагадаємо, 19 травня виконавчий комітет Харківської міської ради ухвалив рішення "Про видалення зелених насаджень між вулицею Новгородською та Сумською в районі вулиці Біла Акація", яким дозволив вирубати на території Центрального парку культури і відпочинку імені Максима Горького 503 дерева.

20 травня на захист найстарішого парку міста вийшли активісти з вимогою припинити вирубування столітніх дерев без узгодження з Державною екологічною інспекцією Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і без резолюції громадських слухань.

Протягом двох тижнів на території парку сталися сутички між захисниками дерев і так званою муніципальною охороною. Були встановлені намети, в яких цілодобово чергували активісти, на деревах сиділи альпіністи, щоб перешкодити вирубці дерев. Унаслідок зіткнень декілька активістів були госпіталізовані.

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Дзержинський районний суд міста Харкова 9 червня засудив захисників дерев у Центральному парку культури і відпочинку імені Горького Чернегу та Єварницького до 15 діб адмінарешту за непокору співробітникам міліції.

УЄФА написала офіційного листа віцепрем'єру з питань підготовки до Євро-2012 Борису Колеснікову, що вирубка парку в Харкові шкодить іміджу Євро-2012.

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