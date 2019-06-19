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19.06.19 11:56

"На українських КПП є навіси, туалети, медпункти. У нас ставлення до людей огидне", - в ОРДО скаржаться на величезні черги і відсутність зручностей на КПВВ терористів. ВІДЕО+ФОТО

Російські окупанти та їхні пособники на пунктах в'їзду/виїзду пропускають в Україну не більше 5-6 машин на годину, через що на спеці утворюються величезні черги, в яких люди годинами перебувають під пекучим сонцем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише журналіст Денис Казанський із посиланням на жителів "ДНР".

Водночас з боку України в ОРДЛО черг немає, всіх пропускають швидко.

Казанський зазначає, що в розпачі люди вже зареєстрували в мережі петицію до ватажка донецьких терористів Пушиліна з проханням якось вирішити питання, і наводить деякі коментарі до неї:

"Наведіть лад! Україна пропускає швидше, ніж ДНР рази в три! Там є обладнані навіси, туалети, вода, медпункти!! З нашого боку ставлення до людей огидне!!!"

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"Це знущання, тримати людей на такій спеці на КПП ДНР по багато годин, а потім люди проходять український КПВВ за кілька хвилин. Самі ганьбите ім'я ДНР перед своїми ж людьми!"

У соціальних мережах жителі непідконтрольної території також зазначають, що через сильну спеку в чергах напевно зросте кількість інфарктів та інсультів.

На українських КПП є навіси, туалети, медпункти. У нас ставлення до людей огидне, - в ОРДО скаржаться на величезні черги і відсутність зручностей на КПВВ терористів 01

На українських КПП є навіси, туалети, медпункти. У нас ставлення до людей огидне, - в ОРДО скаржаться на величезні черги і відсутність зручностей на КПВВ терористів 02

На українських КПП є навіси, туалети, медпункти. У нас ставлення до людей огидне, - в ОРДО скаржаться на величезні черги і відсутність зручностей на КПВВ терористів 03

На українських КПП є навіси, туалети, медпункти. У нас ставлення до людей огидне, - в ОРДО скаржаться на величезні черги і відсутність зручностей на КПВВ терористів 04

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