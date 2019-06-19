Сім'я з дитиною загинула в ДТП з участю оперуповноваженого. ФОТО

ДТП сталася напередодні біля села Миколаївка на трасі Скадовськ-Каховка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"БМВ", за кермом якого був старший оперуповноважений ГУ Нацполіції в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі, зіткнувся з автомобілем "ВАЗ 21099".

"У результаті зіткнення пасажири автомобіля "ВАЗ 21099" — чоловік та жінка загинули на місці, 9-річна дівчинка отримала чисельні травми і, згодом, померла в лікарні", - сказано в повідомленні ДБР.

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Поліцейського затримали. Його підозрюють у порушенні правил дорожнього руху. Слідчі ДБР будуть клопотати про те, щоб на час слідства відправити оперуповноваженого в СІЗО.

Якщо вина водія буде доведена, йому загрожує від 5 до 10 років за ґратами.

Крім того, слідчі ДБР перевірять дії лікарів, які не змогли врятувати дівчинку. "Досудове розслідування відповідного кримінального провадження розпочато за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.2. Ст. 140 КК України", - повідомили у відомстві.







