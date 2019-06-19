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19.06.19 12:52

Гранатомет і дві гранати: поліція вилучила зброю у жителя Марганця. ФОТО

Співробітники поліції Дніпропетровського управління департаменту внутрішньої безпеки та Нікопольського відділу поліції вилучили у жителя Марганця гранатомет, дві гранати та запали до них.

Поліцейські провели обшуки вдома у чоловіка 18 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровщини.

"Отримавши оперативну інформацію про ймовірне зберігання вогнепальної збої у приватному будинку мешканцем Марганця, працівники поліції провели санкціонований обшук. Під час якого виявили та вилучили гранатомет РГД-26 та дві гранати: гранату РГД-5, гранату Ф-1 та два запали до них", - сказано в повідомленні.

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Чоловіка затримано. Йому збираються пред'явити підозру за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Якщо провину чоловіка вдасться довести, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Гранатомет і дві гранати: поліція вилучила зброю у жителя Марганця 01
Гранатомет і дві гранати: поліція вилучила зброю у жителя Марганця 02
Гранатомет і дві гранати: поліція вилучила зброю у жителя Марганця 03

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