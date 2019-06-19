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19.06.19 15:13

СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів, підпорядкованих РФ, яка діяла в кількох областях України. ВІДЕО+ФОТО

Співробітники СБУ України під час виконання завдань із забезпечення інформаційної безпеки держави виявили та припинили діяльність розгалуженої мережі антиукраїнських інтернет-агітаторів, яка діяла в кількох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ в Facebook.

Оперативники спецслужби встановили, що мережа мала осередки у Києві, Одесі, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Житомирі та Сумах, керування нею здійснювалося з території Російської Федерації.

"Агітатори, використовуючи соціальну мережу Facebook, а також заборонені в Україні ресурси "ВКонтакте" та "Одноклассники, розповсюджували інформаційні матеріали деструктивного характеру. Вони, зокрема, поширювали публікації із закликами до штучного розхитування суспільно-політичної ситуації в країні, а також здійснювали серед користувачів соціальних мереж підбір однодумців для залучення їх до протиправної інформаційної діяльності", - йдеться в повідомленні.

СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів, підпорядкованих РФ, яка діяла в кількох областях України 01
Фото: пресслужба СБУ

Зазначається, що оперативники СБ України задокументували, що отримані від російських кураторів завдання були спрямовані на радикалізацію суспільних настроїв у державі під час виборів до Верховної Ради України, зокрема через поширення дезінформації про переговорний процес з урегулювання ситуації на Донбасі, провокування націоналістично налаштованих осіб до протестних дій.

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СБУ вкотре звертається до свідомих громадян України із проханням бути уважними та у разі отримання від невідомих людей пропозицій щодо розміщення деструктивного контенту, а також виявлення фактів розміщення у соціальних мережах антиукраїнських та провокаційних публікацій, повідомляти на гарячу лінію СБ України 0 800 501 482.

СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів, підпорядкованих РФ, яка діяла в кількох областях України 02

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