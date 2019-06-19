Українець і громадянин ЄС організували вивезення мешканок Волині за кордон для сексуальної експлуатації, - ДПСУ. ФОТО

Про це повідомляють у ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Під час оперативної розробки встановлено, що зловмисники підшуковували серед мешканок Волинської області молодих жінок, які були у скрутному матеріальному становищі та під приводом працевлаштування, мали намір їх вивезти за кордон для подальшої сексуальної експлуатації.

Днями, в ході реалізації оперативних матеріалів, в рамках кримінального провадження, попереджено спробу вивозу жертв торгівлі людьми, шляхом затримання спільною слідчо-оперативною групою в пункті пропуску "Рава-Руська" чоловіка, який на замовлення фігурантів намагався вивезти 3 громадянок України до ЄС.

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Одночасно, відповідноі до ст. 208 КПК, в м. Запоріжжя затримано організатора каналу, в ході обшуку його помешкання вилучено речові докази та оголошено підозру за ч. 2 ст. 149 КК України.

Щодо іншого організатора злочину – іноземця, тривають заходи щодо притягнення його до кримінальної відповідальності.







